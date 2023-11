Indagati per fatture false i due figli della ministra Casellati, il legale: «Hanno provveduto a sanare con l'Agenzia delle Entrate»

Alvise e Ludovica Casellati, figli della ministra delle Riforme Istituzionali, sono indagati per evasione fiscale con l'accusa di aver usato fatture false. L'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato nei giorni scorsi dalla Procura di Milano.

Indagati i figli della ministra Casellati

L'accusa riguarda un controvalore complessivo di meno di 15.000 euro ritenuti «elementi passivi fittizi». È quanto scrive oggi il Corriere della Sera. L'inchiesta ruota attorno all'attività del promotore finanziario Domenico Angiolella - accusato di esercizio abusivo dell'intermediazione finanziaria - e della moglie.

Il legale ha ribadito che la ministra «non ha avuto alcun ruolo» nella vicenda, «risultando evidente l'interesse del falso promotore finanziario a coinvolgerla per i propri scopi illeciti», visto che «dagli atti Angiolella risulta aver truffato centinaia di persone per somme molto rilevanti». Il difensore di Angiolella, Alessandro Brustia, ha spiegato che nessuno ha mai presentato la querela necessaria a rendere procedibile l'eventuale truffa, reato infatti non contestato dai pm. Su questo punto il legale dei figli di Casellati ha annunciato che «stanno predisponendo le denunce».