Fagioli: chi è il calciatore della Juve indagato per scommesse su piattaforme illegali. Rischia una maxi squalifica

Nuovi problemi in casa Juventus. Dopo il caso Pogba, un nuova complicazione potrebbe arrivare alla Continassa. Il calciatore 22enne Nicolò Fagioli è infatti indagato dalla Procura di Torino per aver fatto scommesse online su piattaforme illegali. Rischia una maxi squalifica fino a 3 anni.

Secondo La Stampa, l'inchiesta che fa capo al PM Manuela Pedrotta e che va avanti da mesi ha individuato i nomi degli scommettitori che hanno piazzato giocate su bookmakers senza licenza – oltre ai gestori delle medesime – e tra questi c'è Fagioli. Ma cosa sappiamo sul calciatore piacentino? Scopriamo insieme carriera, vita privata e curiosità dello juventino.

La carriera

Nato a Piacenza il 12 febbraio del 2001, Nicolò Fagioli inizia la carriera nel mondo del calcio nella squadra della sua città. Dopo aver giocato nelle giovanili del Piacenza passa alla Cremonese, per poi approdare nel 2015 nel vivaio della Juventus. L'esordio da professionista arriva il 26 agosto del 2018 con la maglia della Juventus U23, nel pareggio 2-2 con l'Albissola per la Coppa Italia Serie C. Nemmeno un mese dopo, l'esordio nel campionato di Serie C, nella sconfitta per 4-0 contro la Carrarese. Per tutta la stagione rimane nella Primavera juventina, e solo saltuariamente viene aggregato all'Under-23, senza però giocare. Nel 2019 è costretto a fermarsi per correggere un'aritmia cardiaca benigna, ma ritorna in campo poco dopo. Nella stagione 2019-2020 aumenta il suo minutaggio con la seconda squadra della Juve, con la quale gioca anche la finale di Coppa Italia Serie C. L'allenatore Fabio Pecchia si rivelerà importantissimo per la crescita tattica del giocatore piacentino, facendolo arretrare dalla trequarti alla mediana. L'anno dopo viene promosso stabilmente nella rosa dell'Under 23, allenato da Lamberto Zauli. Il 1° novembre 2020 arriva il primo goal da professionista nella gara contro il Lecco, finita 1-1.

Nel frattempo, il 27 gennaio 2019 viene chiamato dalla prima squadra juventina per la trasferta di Serie A contro la Lazio. Sempre più spesso aggregato nel corso dell'annata 2020-2021, il 27 gennaio fa il suo esordio ufficiale con la Juventus, scendendo in campo da titolare nella vittoria di Coppa Italia per 4-0 contro la SPAL. ll 22 febbraio debutta in Serie A, sostituendo Rodrigo Bentancur nel corso del secondo tempo nella vittoria casalinga per 3-0 contro il Crotone. Il 31 agosto 2021 torna in prestito alla Cremonese, ritrovando l'allenatore Pecchia. Qui si guadagna subito un posto da titolare e nel corso della stagione emerge tra i protagonisti della promozione in Serie A. Nell'estate del 2022 fa ritorno alla Juventus, stavolta inserito stabilmente nella prima squadra di Massimiliano Allegri. Il 29 ottobre 2022 segna la sua prima rete in Serie A, decisiva per la vittoria 0-1 contro il Lecce. Inizialmente in panchia, comincia a ritaglairsi maggiore spazio sul finire dell'anno solare, fino a imporsi stabilmente nell'undici titolare nella seconda parte della stagione. Nel giugno del 2023 viene premiato come miglior Under 23 del campionato.

La nazionale

Dopo diverse apparizioni tra le nazionali giovanili dell'Italia, il 23 settembre 2021 fa il suo esordio nell'Under-21, entrando nel quarto d'ora finale al posto di Nicolò Rovella nella gara contro i pari età lussemburghesi valida per le qualificazioni all'europeo Under-21 2023. Il 24 gennaio 2022 viene chiamato per la prima volta in nazionale maggiore da Roberto Mancini per uno stage in vista delle qualificazioni al campionato del mondo 2022. Il 10 novembre riceve la sua prima convocazione ufficiale, in occasione del ciclo di amichevoli contro Albania e Austria. Dopo sei giorni arriva il debutto a Tirana, nella vittoria 1-3 sui padroni di casa, subentrando nella ripresa.

Palmarès

Nonostante la giovane età, Nicolò Fagioli vanta già diversi titoli nel suo palmarès:

2019-2020: Coppa Italia Serie C (Juventus U23)

2020: Supercoppa Italiana (Juventus)

2020-2021: Coppa Italia (Juventus)

2022-2023: Miglior Under 23 della Serie A (Juventus)

La vita privata

Con 1,1 milioni di followers, Nicolò Fagioli è seguitissimo su Instagram. Fidanzato da oltre due anni con la modella Giulia Bernacci, il calciatore piacentino ha più volte condiviso sui social foto insieme a lei.

Celebre il goal segnato con la maglia della Juventus U23, quando fece una dedica alla fidanzata seduta in tribuna disegnando un cuore con le mani.