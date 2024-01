Ester Palmieri uccisa dall'ex Igor Moser con un coltello da caccia portato da casa. «È un omicidio premeditato». I risultati dell'autopsia

Ester Palmieri è stata uccisa con un coltello da cucina dal suo ex Igor Moser. Lo spiegano i primi riscontri dell'autopsia effettuata sul corpo della donna dal medico legale Dario Raniero, su incarico della Procura della Repubblica. L'uomo, di 45 anni, ha colpito la 37enne con un fendente al collo, recidendo in un solo colpo sia l'arteria carotide, sia la vena giugulare. L'esame autoptico è avvenuto all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il fatto che l'uomo si sia portato il coltello da casa suffragherebbe la tesi degli inquirenti, secondo cui il femminicidio è stato premeditato.

La dinamica

Non è ancora chiaro se la 37enne è stata colpita di fronte o di spalle, tuttavia si ritiene che sia stata colta di sorpresa.

La morte è poi sopraggiunta per choc emorragico. Il coltello utilizzato per il delitto è stato rinvenuto dagli investigatori conficcato sulla stessa trave impiegata da Moser per togliersi la vita.

La sorella: «Le avevo detto di stare attenta»

«È una cosa straziante e, anche se adesso sembra una cosa detta così, io me lo sentivo. Le raccomandavo sempre: "Stai attenta quando esci dal negozio, guardati le spalle, non stare mai da sola", e lei mi rispondeva: "Tu sei esagerata, anzi, io ho paura che lui si faccia del male". Lui diceva che si sarebbe ammazzato, non aveva mai accettato la separazione». Lo ha detto a Fanpage Armida Palmieri, la sorella della 37enne trentina uccisa dall'ex compagno Igor Moser. «Lei era così, ha sempre protetto tutti e vedeva il buono in tutto, anche dove non c'era. Noi le dicevamo sempre, anche anni fa, prima ancora che nascesse il primo bimbo, che lui non aveva nulla a che fare con lei. Lei però gli ha dato tutto, l'ha aiutato perché era fragile», ha aggiunto la sorella.

«L'amore - ha proseguito Armida Palmieri - può finire ma, da come la vedo io, lui ha voluto fare del male a noi, altrimenti non si spiega quello che ha fatto. So che era da un bel po' di tempo che le cose non andavano. C'erano state anche in passato delle cose, ma ultimamente lei non ne poteva più. Lui poteva andarsene e tornare quando voleva, ma quando Ester ha detto basta, a lui non è andata bene».