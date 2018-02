Esce di casa per l'esame della patente: Nicole si sente male e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BREDA DI PIAVE - Breda di Piave piange, lastudentessa delmancata sabato scorso. La ragazza aveva accusato un malore martedì pomeriggioed era stata subito portata all'aspedale Ca' Foncello di Treviso, dove i medici le avevano diagnosticato un'e. Dopo una ripresa iniziale erano arrivate le complicazioni e sabato si è capito che non c'era purtroppo più nulla da fare. Nicole lascia la madre Renza, il padre Stefano e il fratello Marco.È proprio quest'ultimo, parrucchiere a Breda di Piave, a raccontare la generosità della sorella: «Non abbiamo ancora potuto definire la data dei funerali spiega perché è riuscita a donare gli organi e le operazioni per l'espianto si sono concluse ieri sera tardi. Nicole era una ragazza positiva e sempre impegnata, era generosa e lo è stata anche questa volta». Una giovane ragazza che amava i computer e la fotografia, soprattutto i paesaggi ma non sdegnando i selfie. Una giovane aperta e solare: «Non aveva pregiudizi nei confronti di nessuno». Aveva fatto tutte le scuole a Breda, in paese tutti la ricordano con grande affetto, infine aveva trovato la sua strada al Turazza di Fiera dove studiava, alternando a lavoretti e stage.