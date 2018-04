Allarme super batteri: prima epidemia. Tutto è iniziato con la chirurgia low cost

di Mauro Favaro

TREVISO -mettono paura.è riuscito a spegnere una prima epidemia esplosa nella Marca. Ma c'è il rischio di trovarsi a combattere sempre più spesso contro infezioni causate da ceppi in grado di«Fino a un paio di anni fa c'erano solamente venti casi in tutta Italia di ceppi resistenti spiega, direttore della Microbiologia dell'ospedale di Treviso ma adesso siamo arrivati a contare addiritturaLee infermiere epidemiologiche sono essenziali nella lotta contro questo nuovo problema». I ceppi che resistono agli antibiotici sono sempre più numerosi. Tra quelli quasi invincibiliSi tratta di un batterio arrivato proprio dall'India. La letteratura medica dice che è stato un effetto collaterale del turismo della chirurgia plastica economica. «Tutto è iniziato con i viaggi in India - dice Rigoli - per gli interventi a basso costo». Qui hanno trovato terreno fertile a causa dell'abuso di antibiotici. Adesso si stanno espandendo in modo esponenziale.