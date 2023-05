Festa scudetto Napoli, Emy Buono si spoglia in piazza: «Mi sono sentita stuprata». La denuncia su TikTok

La star di «Ti spedisco in convento» Emy Buono, napoletana doc, è scesa in piazza a festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli.

Il suo outfit prevedeva una t-shirt tagliata sul seno, adesivi sul petto, una cintura in vita e pantaloni a vita bassa con un intimo azzurro.

La ragazza, visibilmente scoperta, è stata toccata da molti ultras durante la festa, alcuni a detta sua le hanno anche toccato il sedere.

Emy Buono si è scagliata poi sui social: «Sono stata abbastanza triste in questi giorni date tutte le critiche che ho ricevuto. Mi sono sentita stuprata. È vero che mi sono denudata ma non volevo dare il mio corpo in pasto alle persone. Mi è sembrato un po eccessivo che le persone mi hanno baciato e toccato il cu*o».

Uno tiktoker ha commentato poi in maniera negativa l'accaduto.

Emy Buono ha poi aggiunto: «Una donna che si denuda non consegna il pass ad un uomo per farsi stuprare» dopo che una fan donna ha commentato sotto ai suoi post: «È normale che allora gli uomini ci trattino come carne da macello».

Emy ha poi fatto anche delle foto con alcuni fan durante la festa Scudetto.

In seguito ha poi commentato sui social con alcune stories nelle quali ha riportato il significato del termine «Stuprare» e il suo punto di vista.

E alcune foto di lei in altri paesi del mondo, sostenendo che «Siamo arretrati in Italia, questa sono io in Brasile».