Video sexy di Elettra Lamborghini sul sito del Comune: è polemica

VENEZIA - Fondoschiena e polemiche. Detta così, potrebbe anche sembrare il titolo del suo prossimo singolo (certo, con le dovute varianti lessicali sulla definizione di lato b, più accattivanti e maggiormente compatibili con il gergo tipico del mondo reggaeton).E invece no. L'della regina del(come si autodefinisce nel suo ultimo album),, a qualcuno non è proprio piaciuta. O meglio: non è piaciuto che le immagini del concerto siano state postate sulla pagina Facebook del Comune, poiché uno strumento di comunicazione istituzionale dovrebbe «diffondere una cultura contraria alle discriminazioni e in grado di fronteggiare gli stereotipi e di promuovere modelli sociali». Parole di, consigliera di municipalità di Mestre, delegata alle Politiche di genere, che ha presentato un'interrogazione per chiedere di far rimuovere quel video dai social. La richiesta arriva a oltre due settimane dalla chiusura del festival: la Paris Hilton di casa nostra, infatti, è salita sul palco domenica 14 luglio.