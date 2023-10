Elenoire Casalegno: «Assalita da uno squilibrato a Milano, ho paura a passeggiare in centro». Appello al sindaco Sala

Elenoire Casalegno si è rivolta al sindaco di Milano denunciando un'aggressione subita in pieno centro. A raccontarlo, infatti, è stata la stessa showgirl su Facebook che ha spiegato di essere stata inseguita e assalita da «uno squilibrato». È un altro caso di aggressione a Milano, fortunatamente finito "bene" per Elenoire Casalegno, che è stata aiutata da un passante. Ecco cosa ha rivelato in merito la showgirl.



Elenoire Casalegno aggredita

«Questa mattina alle 11 in corso di Porta Nuova, a Milano, sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato - ha raccontato Elenoire Casalegno su Facebook -.

Elenoire Casalegno ha taggato il sindaco di Milano Beppe Sala. «Capisco che le necessità di una città siano molteplici ma la priorità è la sicurezza dei cittadini e questa città è diventata invivibile: c'è da aver paura. Si parla di periferie, ma quali periferie? A Milano - ha detto Casalegno nel video - si ha paura di andare in centro, di passeggiare in pieno giorno. Non è possibile andare avanti così: la priorità è la sicurezza».