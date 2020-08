Sale sull'auto civetta della polizia per vendere cocaina: 18enne tunisino in manette

POLIZIA - Ha scambiato i poliziotti in borghese per clienti e così è montato sull'auto civetta della Squadra mobile per vendere loro mezzo grammo di cocaina per 50 euro. E così la serata del pusher Marzouki Raki, diciottenne tunisino, irregolare e pregiudicato sempre per reati inerenti la droga, è finita dietro le sbarre di una cella di sicurezza, in attesa della convalida dell'arresto per spaccio.

È successo nel pomeriggio di venerdì durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti quando gli agenti della Squadra Mobile hanno notato il giovane magrebino seduto assieme a un altro straniero al tavolo di un bar ed hanno ritenuto opportuno osservarli allo scopo di individuare una probabile condotta illecita. In effetti, dopo qualche minuto, i due uomini si sono alzati dal tavolo ed Marzouki, scambiando i poliziotti per acquirenti, ha offerto loro, entrando dal lato posteriore destro dell'auto di servizio, mezzo grammo di cocaina per 50 euro. Successivamente, gli agenti hanno raggiunto l'altro magrebino, ventenne anche lui irregolare e pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti, il quale, trovato in possesso di due involucri contenenti 1 grammo di hashish, è stato denunciato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. A

Al termine delle formalità di rito il Marzouki è stato ristretto presso le camere di sicurezza della questura in attesa dell'udienza davanti al giudice per la direttissima.

Ultimo aggiornamento: 10:28

