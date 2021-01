«Download Immuni», ma la app è un fake: cliccando si scarica un virus che ti svuota il conto corrente

Si cliccava per scaricare Immuni, ma in realtà si scaricava una versione fake della app che faceva partire un virus informatico. Il tema 'Covid-19' è da tempo un'arma per il cybercrime, e questa volta ad essere sfruttata è Immuni, la app sviluppata dal Governo per il tracciamento durante la pandemia di coronavirus. Secondo un allarme lanciato da Cert-Agid, la struttura del Governo che si occupa di cybersicurezza, «i criminali informatici stanno diffondendo una versione fake della stessa app attraverso domini creati ad hoc».

Lo scopo è quello di veicolare un virus che si chiama Alien: può prendere il controllo dello smartphone e anche svuotare il conto corrente dell'utente malcapitato. «A segnalare la presenza della fake app Immuni - spiega Cert-Agid - è stato il gruppo di ricercatori di Malware Hunter Team (MHT) attraverso un tweet», poi grazie anche «al contributo di D3Lab, sono stati individuati i domini che ospitavano la fake app».

L'applicazione di contact tracing Immuni approvata dal Governo ha superato di poco i 10 milioni di utenti. Non è la prima volta che Cert-Agid lancia un allarme in questo senso. A giugno ha allertato di una campagna di virus informatici, diffusa via mail, con il pretesto di far scaricare un file denominato Immuni che invitava a cliccare su un sito fasullo che imitava quello della Federazione Ordini dei farmacisti italiani.

