Violenta il fratello autistico del marito, resta incinta e dà alla luce suo figlio: il caso sconvolge gli Usa

In Florida, una donna di 34 anni avrebbe violentato il fratello di suo marito, per poi partorire il bambino nato da quella violenza. Questo terribile reato è reso ancora più grave dal fatto che la vittima soffre di autismo e, all'epoca dei fatti, si trovava in una condizione di particolare vulnerabilità. Come riporta Fox News, adesso Amanda Brooks dovrà affrontare diverse accuse a suo carico: falsa testimonianza, violenza sessuale e distruzione di prove processuali.

La violenza

Tutto è iniziato quando Amanda, nel giugno del 2022, ha contattato lo sceriffo di Monroe County, dichiarando di aver subito violenze di tipo sessuale, da parte di suo marito e di suo fratello: i due, secondo le dichiarazioni della donna, avevano abusato “verbalmente e fisicamente” di lei, obbligandola ad avere rapporti sessuali con loro.

Tuttavia, un mese dopo, la madre dei due uomini sotto accusa ha fornito un'altra versione dei fatti, dichiarando che era suo figlio la vera vittima.

Amanda Brooks, in realtà, aveva più volte abusato del fratello di suo marito, per una decina d'anni. Il malcapitato, durante quel periodo, viveva a casa con i Brooks, e il suo autismo (come ha dichiarato sua madre) gli ha impedito di ribellarsi ai soprusi della sua aguzzina. La vittima, poi, è riuscita a dichiarare ai poliziotti le violenze che ha subito dalla 34enne: «Mi aveva intimato di non dire niente a nessuno, diceva che farmi queste cose la faceva stare bene», ha raccontato.

Un test del Dna, poi, ha dimostrato che il bambino partorito da Amanda Brooks nel gennaio del 2023 non è di suo marito, bensì del fratello. Le forze dell'ordine, quindi, non avendo trovato alcuna prova a suffragio della versione della 34enne, hanno arrestato la donna il 10 dicembre scorso, e il processo avrà inizio tra poche settimane.