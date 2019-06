Donna in gravidanza muore a 35 anni insieme alla bimba in grembo: medici indagati

ALESSANDRIA - Sette medici dell'ospedale di Alessandria sono indagati per omicidio colposo per la morte della donna incinta, deceduta martedì insieme alla bimba che portava in grembo, alla 35esima settimana di gestazione. Si tratta di medici sia del pronto soccorso, sia del reparto di ginecologia che hanno seguito la signora. Intanto lunedì la procura conferirà l'incarico al medico legale per eseguire l'autopsia che dovrà chiarire le cause del decesso.



La donna il giorno prima del decesso si era recata in pronto soccorso dove, dopo un periodo di osservazione e monitoraggio, le sue condizioni e quelle della bimba erano risultate stabili e pertanto era stata dimessa. Qualche ora dopo, però, le due condizioni erano peggiorate e la signora era stata nuovamente ricoverata d'urgenza ma a nulla erano valsi i tentativi dei sanitari di salvarla.

