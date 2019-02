Dona il rene al marito e gli salva la vita: Sara e Andrea, storia batticuore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella diè una storia commovente, quasi da film. Lui ha 51 anni, da tre in dialisi tre volte la settimana, in attesa di un trapianto di rene per via di una grave forma di artrite reumatoide: lei ne ha 41, e ha deciso di dire basta alla vita da incubo di suo marito, facendo un sacrificio enorme. Gli ha donato un rene, per far sì che la loro vita smettesse di scorrere nelle corsie degli ospedali, e per cercare di tornare a essere felici.La storia diè raccontata oggi dal quotidiano L’Arena di Verona: «Potevano volerci anni per il trapianto e noi questo tempo non ce l’avevamo - dice Sara - Dopo che Andrea si è messo in lista per il trapianto ci hanno spiegato che potevano volerci anche quattro anni, perché mio marito ha un gruppo sanguigno raro. Così ho chiesto se avessi potuto darglielo io un rene».Detto, fatto: la scorsa settimana al Polo Chirurgico Confortini è avvenuto il trapianto. Il rene sta già funzionando e il 51enne potrebbe presto avere una vita normale. «Sara mi ha ridato la mia vita», ha detto lui, che aveva anche smesso di lavorare a causa della malattia. Secondo i media locali, quello di Sara e Andrea è uno dei primi casi di una moglie che dona il rene per il marito malato: una storia piena di amore.