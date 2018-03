Deve pagare 1000 multe ma risulta irreperibile: scovato in negozio dai vigili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Continua l’attività investigativa del Reparto Motociclisti della Polizia Municipale di Napoli per rintracciare soggetti segnalati dal Servizio Gestione Sanzioni Amministrative dei Servizi Finanziari del Comune di Napoli, a carico dei quali erano state comminate un numero elevato di contravvenzioni mai notificate per irreperibilità dichiarata.In seguito averifiche ed accertamenti incrociati, si è riusciti ad individuare tale P. F., nato a Pozzuoli e residente a Napoli, di 44 anni, a cui sono state notificate ben 1.000 contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada.Il soggetto che in passato risultava titolare di una società in liquidazione si è riconvertito in commerciante di frutta e verdura con attività nella zona occidentale della Città, presso cui è stato rintracciato ed identificato. Il Comando di via De Giaxa ha inoltre disposto ulteriori accertamenti per verificare se non vi siano state complicità od omissioni che hanno poi determinato la dichiarazione di irreperibilità del soggetto, al fine di accertare la eventuale responsabilità di terzi.