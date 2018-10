«Desirée poteva salvarsi» si indaga sull'amica che ha girato la testa

di Michela Allegri

ROMA Almeno dieci persone avrebbero potuto salvarla. È morta a 16 anni tra l’indifferenza di tutti quelli che erano presenti la notte in cui è stata stuprata e uccisa, mentre la sua famiglia aveva forse sottovalutato il peso di quella dipendenza che l’aveva travolta. Perché Desirée Mariottini aveva iniziato a frequentare lo stabile abbandonato in via dei Lucani, nel quartiere di San Lorenzo, da un mese. Da due settimane, invece, andava lì tutti i giorni, alla disperata ricerca di droghe. La notte...