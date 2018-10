Desirée, preso a Foggia quarto uomo Stava fuggendo, è gambiano Video

di Michela Allegri

Preso il quarto presunto aguzzino diMariottini. È un cittadino del Gambia di nome Youssef. A questo punto i membri del branco sotto accusa per aver drogato e violentato per 12 ore la ragazzina di 16 anni di Cisterna di Latina sarebbero stati tutti in manette. Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato il gambiano nei giorni scorsi vicino a Foggia dove era fuggito perché sapeva di essere ricercato. Si era anche “camuffato”. Ora è in carcere nel centro pugliese. Anche per lui le accuse sono di omicidio volontario e violenza sessuale di gruppo.LEGGI ANCHEReati pluriaggravati: il branco ha drogato Desirée, di soli 16 anni, con un mix di sostanze letali, la ha stuprata per ore e poi la ha lasciata morire. Senza nessuna pietà, al culmine di un gioco feroce e letale. Lo hanno fatto «per divertirsi», sottolineano il procuratore aggiunto Maria Monteleone e il pm Stefano Pizza nel decreto con cui hanno disposto il fermo anche di altre tre persone, due senegalesi e un nigeriano. Mentre Youssef trascorrerà il primo giorno in carcere, domani mattina gli altri tre fermati verranno interrogati dal gip, che deciderà se convalidare il fermo e confermare la custodia cautelare.Gli altri tre fermati sono Gara Mamadou, nato in Senegal il 20 novembre del 1991, Minteh Brian, nato in Senegal 19 agosto 1975 e Kima Alinno, 46enne della Nigeria.