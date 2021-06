Il viceministro Sileri apre al mix di vaccini anche per gli over 60: «Chieste nuove norme anche se AstraZeneca è sicuro»

ROMA - Mix di vaccini anche per gli over 60 che hanno ricevuto la prima dose AstraZeneca, è la proposta del viceministro alla Salute Sileri: «Questa mattina ho chiesto alla Direzione generale della Prevenzione sanitaria di cercare una soluzione normativa che consenta in maniera inequivocabile e chiara l'utilizzo della vaccinazione eterologa anche al di sopra dei 60 anni». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in

un'intervista rilasciata al Tg5. «Credo sia giusto dare a tutti la possibilità di cambiare tipologia di vaccino - ha detto Sileri - anche se per gli over 60 il vaccino a vettore virale, come AstraZeneca, rimane sicuro e non gravato da quelle complicanze rarissime che si sono invece osservate nei soggetti più giovani».

