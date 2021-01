Covid, l'annuncio della fisioterapista su Facebook: «Non ricevo chi si è vaccinato»

Con i vaccini contro il coronavirus ormai approvati e distribuiti in gran parte, si torna a parlare delle cosiddette 'patenti di immunità' per chi riceverà le dosi necessarie. C'è però chi va controcorrente: è il caso di una 'massofisioterapista naturopata' della provincia di Novara, che invita i pazienti che hanno già ricevuto la prima dose del vaccino a cancellare gli appuntamenti.

Tra i primi a proporre le 'patenti di immunità', garantendo l'accesso esclusivamente alle persone già vaccinate, c'erano le compagnie aeree. Il tema ha coinvolto tutti, a cominciare dagli esperti sanitari: la maggior parte di loro le raccomandano, ma non mancano le voci discordanti. La dottoressa Donatella Ferrari, convinta che l'organismo stesso sia uno strumento migliore per rafforzare il sistema immunitario rispetto al vaccino, ha infatti dichiarato sui social: «Da oggi ogni appuntamento preso presso il mio studio sarà accompagnato da una vostra dichiarazione firmata che non avete ricevuto il vaccino contro il Covid-19».







«Coloro che faranno il vaccino devono calcolare 42 giorni di quarantena prima di poter avere un appuntamento. Non farò nessuna eccezione, né in studio né a domicilio» - si legge nel post della fisioterapista - «Mi scuso anticipatamente, ma questo è estremamente necessario sia per me che per tutti i miei pazienti che non intendono vaccinarsi. Ricordo che chi farà il vaccino Covid è contagioso per 42 giorni dalla prima somministrazione».







Il messaggio della dottoressa Donatella Ferrari ha ricevuto il plauso di tanti antivaccinisti convinti, ma anche feroci critiche e in qualche caso, anche insulti. La donna, però, decide di andare dritta per la sua strada: «Io non indietreggio mai. Porterò avanti le mie ragioni che sono anche le vostre».







