Covid in Italia, il bollettino di martedì 6 aprile: i dati dopo le 17. Superati i 3 milioni di guariti

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 6 aprile del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Mentre la campagna vaccinale prosegue soprattutto per gli ultraottantenni (il presidente Mattarella ha ricevuto oggi la seconda dose del vaccino) e spuntano nuove preoccupazioni sul vaccino AstraZeneca, ieri si sono registrati poco meno di 11mila nuovi casi, con 296 morti: nella giornata di oggi si dovrebbero superare i 3 milioni di guariti si circa 3,7 milioni di casi in Italia da inizio pandemia.

Dai singoli bollettini regionali di oggi arrivano i primi numeri, che sembrano incoraggianti sebbene occorra considerare il minor numero di tamponi nel weekend pasquale. In Veneto i nuovi positivi sono oggi 507, con 15 morti, mentre la Toscana conta 685 casi e 32 decessi.

