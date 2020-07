Virus, Speranza: «Rischiamo di importare il Covid, ancora divieto di ingresso da Paesi extra Ue. Boom di contagi dagli asintomatici»

coronavirus da cittadini che vengono da fuori» o da cittadini italiani che rientrano. Anche l'attenzione «verso gli sbarchi è massima - ha detto - ed è previsto il periodo di quarantena. No ci sarà alcuna sottovalutazione». Il Covid «ci attacca, moltiplicando i contagiati, non solo attraverso soggetti sintomatici, ma sempre di più per mezzo di pazienti asintomatici.Nel nostro pianeta, ad oggi, il Covid ha colpito un cittadino ogni circa 650 abitanti «Siamo a rischio di importare il nuovoda cittadini che vengono da fuori» o da cittadini italiani che rientrano. Anche l'attenzione «verso gli sbarchi è massima - ha detto - ed è previsto il periodo di quarantena. No ci sarà alcuna sottovalutazione».

«Questo Governo vuole prorogare il Dpcm con le misure anti Covid fino al 31 luglio: resta obbligo mascherine». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al Senato. La «partita per sconfiggere il Covid è tutt'altro che terminata, serve prudenza» e per riaccendere la nostra economia non dobbiamo arretrare sulle misure di prevenzione: resta il divieto di ingresso da paesi extra Ue, controlli più stringenti su porti e aeroporti. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti. Il divieto di ingresso e transito riguarda ad oggi 13 paesi, aggiorneremo costantemente questa lista e per tutti gli arrivi da paesi extra europei è confermata la quaratena di 14 giorni», ha aggiunto il ministro.