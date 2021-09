Covid Frosinone, il compagno è positivo e scopre di essere incinta: «Mi sono subito vaccinata»

G.M. ha scoperto di essere incinta quando il suo compagno ha saputo di essere positivo al coronavirus.

«Ѐ stato davvero un brutto colpo – ci racconta - Avevamo paura che anche io potessi contagiarmi, ma per fortuna non mi è successo nulla».

Alla prima visita ginecologica, il medico le ha consigliato il vaccino. «Non ci ho pensato due volte: troppa era la paura di contagiarmi e di nuocere alla piccola che sta crescendo nella mia pancia – ricorda – e devo dire che ci sono state persone attorno a me che mi hanno attaccato, come se stessi facendo qualcosa di proibito».

G. è categorica nella sua scelta. «A me spaventa il Covid e non mi faccio influenzare da coloro che pensano di essere scienziati con le loro teorie senza senso».

APPROFONDIMENTI ASCOLI Carabiniere ucciso, l'appello dell'accusato dal carcere:...

Il 13 agosto ha fatto la prima dose a Valmontone e il 14 settembre la seconda dose al PO Spaziani di Frosinone. Nessuna reazione importante a parte un po’ di dolore al braccio che è scomparso in un paio di giorni. «Anche la mia bimba sta benissimo!».

G. è arrabbiata con chi esagera, con chi commenta senza competenze scientifiche e con chi non vuole vaccinarsi. «Invito calorosamente tutti coloro che ancora non l’hanno fatto a vaccinarsi perché voglio che mia figlia venga alla luce in un mondo senza Covid!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA