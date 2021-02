Covid e Dpcm, Gelmini: «Nuove misure in vigore da lunedì non più da domenica»

«Il sistema dei parametri (per definire i colori delle zone in Italia nell'emergenza Covid) si può affinare, ma probabilmente non con il decreto in arrivo, ci vorrà un tavolo tecnico. In ogni caso, per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche, le chiusure non entreranno più in vigore di domenica ma di lunedì». Lo ha detto la ministra delle Autonomie Gelmini all'incontro con le Regioni e gli Enti locali.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Coronavirus, picco di nuovi positivi nelle Marche: oggi sono 732.... NIENTE APERTURE Dpcm: spostamenti, colori e divieti. Tutto fermo fino al 6 aprile. Le...

LEGGI ANCHE

Dpcm: spostamenti, colori e divieti. Tutto fermo fino al 6 aprile. Le regole per Pasqua

«Il sistema a fasce verrà mantenuto. Finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l'obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi», così la ministra Gelmini secondo quanto si apprende. «State certamente notando un cambio di metodo. Ci siamo visti domenica e ci stiamo rivedendo oggi. Gli incontri saranno sempre più frequenti e costanti», ha detto. Sul rinvio al lunedì dalla domenica dell'entrata in vigore delle ordinanze «questo avevano chiesto le Regioni, e lo avevo condiviso, questo abbiamo ottenuto. Così aiutiamo anche le attività economiche che non perderanno il week end».

LEGGI ANCHE

Ancora Gelmini: «Stiamo lavorando per una graduale riapertura dei luoghi di cultura. Il ministro Franceschini ha avviato un confronto con il Cts per far in modo che, superato il mese di marzo, si possano immaginare riaperture con misure di sicurezza adeguate. È un percorso, non è un risultato ancora acquisito. Ma è un segnale che va nella giusta direzione». Così la ministra Gelmini agli Enti locali durante l'incontro con le Regioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA