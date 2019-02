Corsi di esorcismo per tutti gli insegnanti, la proposta dal Ministero dell'Istruzione

di Alessia Strinati

Corsi diQuesta è la proposta delche sulla piattaforma Sofia, un sistema che raccoglie tutti i corsi di formazione per qualsiasi docente che voglia migliorare le sue skill, ha inserito un corso sulla preghiera di liberazione, ovvero di esorcismi.Si tratta di ricerca accademica e interdisciplinare che traccia trasversalmente le varie materie insegnate all'interno del nostro ordinamento. Chi vorrà partecipare frequenterà una presentazione su varie tematiche, come l'antropologia fenomenologica, la sociologia e studi biblici. Sulla piattaforma si legge che il corso: «Si propone di descrivere analizzare e comprendere gli aspetti peculiari del ministero dell’esorcismo e della preghiera di liberazione, approfondendo sia le tematiche direttamente connesse alla pratica dell’esorcismo e a una sua corretta prassi, sia tematiche collaterali».Alla fine della presentazione si specifica poi che il corso non è riservato soltanto ai docenti, anche psicologi, medici e legali potranno partecipare al modulo. Una particolare attenzione viene invece rivolta agli insegnanti di religione.