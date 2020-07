Coronavirus in Italia: nuovi contagi ancora in crescita (274, ieri erano 252). Cinque morti in un giorno

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 25 luglio 2020, fa sapere che i nuovi positivi sono 274 (ieri erano 252), mentre i morti sono 5, uno dei valori più bassi dall'inizio della pandemia. I pazienti in terapia intensiva sono 41, 5 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 731, +18 rispetto a 24 ore fa. Per il secondo giorno consecutivo non ci sono stati morti in Lombardia.

Ultimo aggiornamento: 17:54

