Coronavirus, è ancora boom di casi in Lombardia. Il bollettino di oggi 14 ottobre diffuso dalla regione vede un numero enorme di nuovi positivi, ben 1.844, di cui 1.032 a Milano (504 in città), con 17 morti. I tamponi effettuati sono stati 29.048. Il totale delle vittime da Covid-19 in Lombardia supera i 17mila (17.011).

Ultimo aggiornamento: 16:52

