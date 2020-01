ROMA - Sempre più allarme, Coronavirus, primi due casi in Italia. «I due casi accertati sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese, i primi due casi accertati di Coronavirus». Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Misura dell'ultima ora: è stato anche chiuso anche il traffico aereo da e per la Cina

