Coronavirus in Italia, 347 nuovi positivi e 13 morti. Solo 2 regioni a zero contagi

Sono 347 i nuovi casi di positività a Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. I contagi di ieri erano 552, ovvero 205 in più rispetto a quelli registrati oggi., per un totale di 35.203 da inizio emergenza. I guariti sono 305, con il totale che sale a 201.947. Soltanto due regioni registrano zero contagi. Sono 12.953 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 29 persone. Sono i dati forniti dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione Civile.