Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi lunedì 28 dicembre: i nuovi casi sono 8.585, 445 i decessi

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 28 dicembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 8.585 con 68.681 tamponi (ieri erano stati 8.913 con 59.879 tamponi). 445 i morti (ieri erano stati 305). Boom di guariti con un incremento di 14.675 unità. Gli attualmente positivi sono 575.221 (-328), mentre la percentuale del rapporto tra positivi e tamponi effettuati è del 12,50%.

Il totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese sale a 72.370. Dei 445 morti di oggi 69 vengono dal Veneto, 47 dal Lazio, 47 dalla Puglia e 42 dalla Lombardia. La Regione più colpita oggi è il Veneto con 2.782 nuovi positivi. Nella regione veneta cresce anche la pressione sui reparti ospedalieri non critici, con 3.007 ricoverati, 77 in più rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive ci sono 4 pazienti in meno, per un totale di 387 ricoverati.

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.056.277. Il totale delle persone guarite è di 1.408.686 e per quelle testate è di 14.685718. Del totale dei positivi sono 548.724 quelli in isolamento domiciliare (-6.885), 23.932 ricoverati con sintomi (+361), mentre i malati in terapia intensiva sono 2.565con 167 ingressi nelle ultime 24 ore (-15 rispetto a ieri), di cui 57 solo in Puglia.

Ultimo aggiornamento: 17:40

