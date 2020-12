Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi domenica 20 dicembre: 15.104 nuovi positivi e 352 morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi domenica 20 dicembre del Ministero della Salute. Nel giorno in cui sono stati sospesi i voli da e per la Gran Bretagna, con l’allarme di una nuova variante del virus, ecco i numeri di oggi: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 15.104 con 137.420 tamponi (ieri erano stati 16.308 con 176.185 tamponi). 352 i morti (ieri erano stati 553). Con 12.156 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi risalgono a 622.760 (2.594 in più rispetto a ieri, quando c'era stato un calo di 7.632 unità).

Il totale dei morti sale a 68.799. Il numero totale dei casi è di 1.953.185 dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2.

IL BOLLETTINO DI OGGI (clicca per visualizzare il pdf)



I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 1.953.185 (15.104 in più rispetto a ieri), di cui 68.799 morti e 1.261.626 dimessi e guariti, 12.156 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 622.760, ieri era di 620.166, un aumento di 2.594 unità. I tamponi effettuati con test molecolare fino ad oggi sono 25.129.125, di cui 137.420 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 185.320). Il totale delle persone testate è di 14.289.494.

