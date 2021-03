Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 15 marzo: i dati completi dopo le 17. L'Emilia Romagna sfiora i 3mila casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 15 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Nel primo giorno di zona rossa in mezza Italia (l'altra metà è arancione, con la sola Sardegna 'bianca'), la speranza è che queste nuove misure restrittive portino ad un sostanziale calo dei contagi. Ieri i nuovi positivi sono stati oltre 21mila, su poco più di 273mila tamponi totali e purtroppo altri 264 morti.

Dai singoli bollettini regionali di oggi emergono i primi dati. In Toscana si viaggia ancora oltre i mille casi giornalieri: oggi sono 1.106 i nuovi positivi, con 11 morti. In Veneto invece i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 841, con 10 morti, mentre in Puglia i nuovi positivi sono 715, con 34 decessi. In Emilia Romagna situazione ancora critica: anche oggi si registrano 2.822 nuovi casi e 61 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE DOPO LE 17+++

