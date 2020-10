Coronavirus in Italia, record di nuovi positivi: sono 7.332, mai così tanti in un solo giorno. I morti sono 43

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi mercoledì 14 ottobre del Ministero della Salute. Continuano ad aumentare vertiginosamente i nuovi positivi registrati, che nelle ultime 24 ore salgono a 7.332, con 152.196 tamponi (ieri erano stati 5.901 con 112.544 tamponi): 43 invece i decessi (ieri erano stati 41). I numeri di oggi sono un record assoluto: il dato più alto prima di oggi dall'inizio dell'emergenza si era registrato il 21 marzo, con 6.557 casi in un giorno: in quel caso, però, i tamponi fatti furono 26.336 mentre ieri ne sono stati fatti 152.196, il record dall'inizio dell'emergenza.

Con 2.037 dimessi/guariti in più, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 92.445 (5.252 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 4.529 unità). Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 36.289, mentre il numero totale dei casi è di 372.799. Dei 43 morti ben 17 vengono dalla Lombardia, 5 dal Lazio, 4 da Piemonte ed Emilia Romagna. La Lombardia si conferma la regione con più casi con 1.844 nuovi positivi, seguita da Campania (818), Veneto (657) e Lazio (543). Sotto i cento casi giornalieri solo 4 regioni (Calabria, Val d’Aosta, Basilicata e Molise), nessuna a contagio zero.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 372.799 (7.332 in più rispetto a ieri), di cui 36.289 morti e 244.065 dimessi e guariti, 2.037 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è , ieri era di 87.193, un aumento di 5.252 unità.



Sono 539 i malati in terapia intensiva (ieri erano 514) di cui 85 nel Lazio, 64 in Lombardia e 61 in Campania. I ricoverati con sintomi sono 5.470, 394 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 86.436 (4.833 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 12.914.895, di cui 152.196 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 112.544). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 7.809.920. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Ultimo aggiornamento: 17:28

