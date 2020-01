Coronavirus, Burioni: «Vorrei il vaccino solo per vedere i No Vax implorarlo in ginocchio»

Desidererei che si trovasse immediatamente un vaccino contro il coronavirus per due motivi. Il primo perché salverebbe tante vite umane, il secondo per il piacere di vedere gli antivaccinisti implorare la vaccinazione in ginocchio sui ceci. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) January 29, 2020

Il coronavirus continua a preoccupare, non solo la Cina ma tutto il mondo. E su Twitter il virologo, che si è ampiamente espresso sull'argomento sui media, usa il sarcasmo all'indirizzo del suo bersaglio preferito, i "No Vax". «Desidererei che si trovasse immediatamente un vaccino contro il coronavirus per due motivi. Il primo perché salverebbe tante vite umane, il secondo per il piacere di vedere gli antivaccinisti implorare la vaccinazione in ginocchio sui ceci», ha scritto il virologo in un tweet che in poche ore ha superato i mille retweet e i 5mila like.«Se una malattia ha il 3% di mortalità ed è molto diffusa, è una catastrofe. La Spagnola nel 1918 ha avuto il 2% di mortalità. Ai seimila casi diagnosticati bisognerebbe aggiungere come minimo uno zero. Non abbiamo farmaci, non abbiamo vaccini», ha detto stamattina Burioni nel corso del programma «Genetica Oggi» su Radio Cusano Campus. «Spero di sbagliarmi - ha aggiunto - ma non credo che il vaccino possa essere pronto entro un anno o comunque molti mesi. Ho la sensazione che questa epidemia dovremo affrontarla con quello che abbiamo».«Non abbiamo farmaci, non abbiamo vaccini ma abbiamo la possibilità di fare diagnosi e noi in Europa dobbiamo mettere tutto il nostro impegno nell'ostacolare la diffusione. Il virus in Italia non c'è, quello che bisogna fare è non andare in Cina o in altre zone in cui il virus è presente e verificare le persone che tornano dai luoghi contaminati», aggiunge il medico. «È di oggi una comunicazione del governo indiano - conclude - che consiglia l'omeopatia per contrastare l'infezione da coronavirus, questa volta non si scherza più, questa volta entra in gioco il darwinismo se qualcuno fa il cretino. Quello che ci può salvare la pelle è la scienza e nient'altro».Per Burioni inoltre i casi sono molti di più dei 6 mila ufficiali: «Questo è un numero che non sta nè in cielo nè in terra. Come minimo ci va un altro zero, come minimo. Dalla Cina non arrivano purtroppo dati attendibili. La mortalità del 3%, come detto da alcuni, sarebbe una mortalità altissima. Se una malattia ha il 3% di mortalità ed è molto diffusa è una catastrofe, non è poco, noi speriamo sia molto di meno. La Spagnola nel 1918 ha avuto una mortalità fra il 2 e il 3% Spero sia più bassa alla luce di tanti casi non diagnosticati e che sfuggono al controllo cinese».