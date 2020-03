Coronavirus, Burioni e la folla a ponte Milvio: «A Roma non hanno ancora capito bene la situazione»

ordinario di virologia e microbiologia dell'Università San Raffaele di Milano

Grazie della segnalazione: inviato sul posto due pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Controlli intensificati ma serve collaborazione di tutti: stiamo a casa per evitare contagio. Usciamo solo se realmente necessario

«A Roma non hanno ancora capito bene la situazione». Firmato: il professore, ha postato una foto su Twitter (con relativo cerchio arancione) evidenziando un gruppo di persone in zona ponte Milvio, tra cui alcuni bambini intenti a giocare. «», la risposta su Twitter della sindacaNeanche la paura delferma la gente. Alle passeggiate in pochi sembrano voler rinunciare. La polemica di oggi è proprio sugli assembramenti, per via della giornata romana di sole: in molti hanno pensato di non seguire le direttive del Governo e uscire serenamente. Gravissimo errore. Giustamente sottolineato da Burioni. Anche Selvaggia Lucarelli , sempre su Twitter, ha postato un video di parco Solari a Milano con persone che parlano molto vicine, con cani e bambini.