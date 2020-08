Coronavirus, 2 morti e 463 nuovi casi in più. Gli attualmente positivi tornano a superare quota 13mila

In Italia altre 2 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato a 35.205. Ieri il dato era di 13 vittime. I nuovi positivi sono invece 463 (ieri erano 347). È quanto diramato dal ministero della Salute nel bollettino di oggi domenica 9 agosto. I due decessi sono avvenuti uno in Lombardia e uno in Emilia Romagna.

Con 37.637 tamponi (16mila in meno di ieri) sono ben 463 i casi positivi in più. Dei nuovi positivi 71 vengono dalla Lombardia, 69 dall’Emilia Romagna, 61 dalla Toscana, 58 da Veneto, 38 da Piemonte e Lazio, 29 dalla Sicilia, 22 dalla Campania, 16 dall’Abruzzo e dalle Marche. Meno di 10 casi invece in Liguria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna e nelle province di Bolzano e Trento. Zero nuovi casi in quattro regioni: Calabria, Val d’Aosta, Molise e Basilicata. I guariti sono 151 in più, mentre il numero di persone attualmente positive è 13.263, un aumento di 310 unità.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 250.566 (463 in più rispetto a ieri), di cui 35.205 morti e 202.098 guariti o dimessi, 151 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 13.263, ieri era di 12.953, un aumento di 310 unità.

Sono 45 i malati in terapia intensiva (due in più rispetto a ieri). Di questi, 9 sono in Lombardia (dato invariato). I ricoverati con sintomi sono 763, 8 in meno rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 12.455 (316 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 7.249.844, di cui 37.637 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 53.298). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 4.296.730. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA