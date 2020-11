Coronavirus, oggi in Italia 29.907 casi positivi e 208 morti: quasi duemila i ricoverati in terapia intensiva

Coronavirus in Italia, il bollettino del Ministero della Salute di oggi domenica 1 novembre. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 29.907, con 183.457 tamponi ( ieri erano 31.758 con 215.885 tampioni). 208 invece i decessi (ieri erano stati 297). Con 2.954 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 378.129 (26.743 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 25.600 unità). Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 38.826, mentre il numero totale dei casi è di 709.335.

Sono 57 i decessi registrati oggi in Lombardia, 19 nel Lazio, 18 in Toscana, 17 in Veneto, 16 in Sicilia e Emilia Romagna, 11 in Piemonte, 9 in Umbria, 8 in Puglia, 7 in Liguria e Sardegna, 6 in Valle d'Aosta, 4 in Abruzzo, 3 in Campania, Molise e nelle province autonome di Trento e Bolzano, 2 nelle Marche, 1 in Calabria e Friuli Venezia Giulia, nessuno in Basilicata.

È sempre la Lombardia la regione con il primato giornaliero dei casi con 8.607 positivi in più seguita dalla Campania con 3.869, dalla Toscana con 2379, dal Lazio con 2351, dal Veneto con 2300 e dal Piemonte con 2.024. Sotto i duemila casi le altre regioni, nessuna sotto quota cento.

Si avvicina a quota duemila il numero di ricoverati in terapia intensiva (che oggi sono 1.939, +96 rispetto a ieri) mentre sono 18.902 i pazienti ospedalizzati in altri reparti (936 in più). Le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici sono 357.288.

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 709.335 (29.907 in più rispetto a ieri), di cui 38.826 morti e 292.380 dimessi e guariti, 4.285 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 378.129, ieri era di 315.386, un aumento di 26.743 unità.

Sono 1939 i malati in terapia intensiva (+96 rispetto a ieri quando erano 1.843) di cui 418 in Lombardia (+26), 185 nel Lazio (+3), 170 in Campania (+2), 179 in Piemonte (+5) e 173 in Toscana (+10). I ricoverati con sintomi sono 18.902, 936 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 357.288 (25.711 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 15.967.918, di cui 183.457 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 215.886). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 9.695.940. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

VENETO

Continuano a crescere i casi di Covid-19 in Veneto, che oggi registra 2.300 contagi più di ieri, per un totale di 59.253 infetti dall'inizio dell'emergenza. Lo riferisce il bollettino della Regione. Pesante anche il bilancio dei morti, con altre 17 vittime, che portano il dato complessivo a 2.418. La nuova ondata del virus si ripercuote nei numeri in costante crescita degli ospedali, in particolare delle terapie intensive, dove ora si trovano 132 malati (+5). I ricoverati con Covid nei reparti non critici sono 832. I soggetti attualmente positivi sono 31.414 (+2.235).

EMILIA ROMAGNA

Calano rispetto a ieri i nuovi positivi al Covid in Emilia-Romagna, ma diminuisce anche il numero di tamponi. Rispetto a ieri i casi sono 1.758 in più, scoperti con 12.039 tamponi: la percentuale di positivi su tamponi è 14,6%. Dei nuovi contagiati, sono 902 gli asintomatici, e l'età media dei nuovi positivi di oggi è 43,4 anni. La situazione nelle province vede Bologna con 526 nuovi casi, poi Modena (321), Reggio Emilia (282), Parma (136), Piacenza (116), Ferrara (86), Ravenna (85) e Rimini (68). Seguono Forlì (49), Cesena (46) e Imola (43). I casi attivi sono 24.917 (+1.706), di cui 23.518 (+1.655) in isolamento a casa, il 94%. Si registrano 16 nuovi decessi, tra i 68 e i 96 anni, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 132 (+7) e quelli negli altri reparti Covid 1.267 (+44). Le persone complessivamente guarite salgono a 28.033 (+36)

TOSCANA

Rispetto a ieri la Toscana registra altri 2.379 casi di Covid, età media 45 anni, + 5,4% più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi si registrano purtroppo altri 18 decessi: 9 uomini e 9 donne con un'età media di 85,4 anni, morti a Firenze (5), Prato (3), Massa Carrara (2), Livorno (2), Arezzo (6). Da inizio pandemia salgono così a 46.642 i casi di positività e a 1.363 i pazienti morti. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.106.715, 15.841 in più rispetto a ieri. Sono 9.309 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.127 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 29.974, +7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.279, 70 in più rispetto a ieri, di cui 173 in terapia intensiva, 10 in più). I guariti crescono dell'1,5% e raggiungono quota 15.305 (32,8% dei casi totali). Complessivamente, 28.695 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi.

UMBRIA

Sono numeri tutti in crescita nei principali indicatori quelli giornalieri relativi all'epidemia di Covid in Umbria che emergono dal bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore è stato infatti registrato un nuovo record di positivi, 768, 10.947 totali, con 3.489 tamponi analizzati, 302.117. I nuovi morti per il coronavirus sono stati nove, 135 totali, con 103 guariti, 3.597, con gli attualmente positivi passati 6.559 a 7.215. In crescita anche i ricoverati: da 320 a 341 e da 43 a 46 in terapia intensiva.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 403 nuovi contagi su 3.740 tamponi eseguiti e un decesso da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 11.244, di cui: 3.773 a Trieste, 4.138 a Udine, 2.040 a Pordenone e 1.173 a Gorizia, alle quali si aggiungono 120 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 5.440, 180 le persone ricoverate in ospedale, 38 in terapia intensiva. I decessi complessivamente ammontano a 398: 208 a Trieste, 92 a Udine, 87 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 5.406, i clinicamente guariti 64 e le persone in isolamento 5.158.

VALLE D'AOSTA

Sei decessi e 107 nuovi contagi in Valle D'Aosta a seguito dell'epidemia da Covid-19. I casi positivi attuali sono oggi 1920 di cui 161 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva, 5 più di ieri, e 1747 in isolamento domiciliare. I casi positivi totali sono 3375, i tamponi effettuati 41.665. Lo rende noto Il bollettino di aggiornamento sanitario diffuso dalla Regione.

