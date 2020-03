Coronavirus, 229 turisti (di cui 3 infetti) portati in un hotel a Roma: le autorità allertate solo dopo 3 giorni

Ultimo aggiornamento: 14:53

Ospiti in undi unaa e tre di loro sono positivi al coronavirus. Nessuno ha allertato le autorità fino a venerdì scorso ma pare che ida lunedì. A lanciare l'allerta è Mauro Evangelisti de Il Messaggero che ricostruisce la storia.LEGGI ANCHE:Appena arrivata la notizia si sono subito inaspriti i toni. Questi devono andare via subito da Roma!». La mail dell’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, inviata a uno dei dirigenti della Protezione civile, Luigi D’Angelo. Poi la chiamata con il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli che spegne i toni. Ma cosa è successo?Lunedì sera scorso a Roma, in un hotel in zona Collatina sono arrivati decine di van neri da cui sono scese 229 persone che sono subito state messe nelle stanze della struttura. Per giorni nessuno avverte Asl o autorità di quanto accaduto fino a quando venerdì arriva una telefonata da un funzionario dell’ambasciata britannica che chiede informazioni sui suoi connazionale e D'Amato viene a conoscenza di quello che sta succededo. La Costa Diadema che fa rotta verso Marsiglia ha attraccato a Civitavecchia con a bordo per la maggior parte turisti inglesi ma anche australiani e neozelandesi.LEGGI ANCHE:A quel punto la Asl fa i primi 30 tamponi e 3 sono positivi, uno è anche in gravi condizioni ed è stato ricoverato in ospedale. Gli altri sono in attesa. Ma perché è stato concesso alla nave di attraccare senza programmare voli di rimpatrio e senza avvertire le autorità? Questa la domanda di D'Amato. «Borrelli ora ha compreso il nostro disagio e lo ringrazio», spiega l'assessore. Nella telefonata con Borrelli si trova un accordo: per tutti gli altri ospiti dell’hotel i test saranno eseguiti dalla sanità militare mentre subito saranno forniti i piani di volo per il rimpatrio dei passeggeri della nave da crociera nei rispettivi paesi di origine.I casi positivi, tuttavia, potrebbero gravare sul sistema sanitario italiano, già in difficoltà per l'emergenza Covid-19. Le navi da crociera continuano ad essere un'emergenza. Msc Grandiosa, con a bordo 400 membri dell’equipaggio di origine indiana e indonesiana e già 12 positivi. «Noi siamo pronti a inviare personale sanitario all’interno per aiutare i positivi», spiega D'Amato, «però non possiamo ospitare a Roma tutti i 400, siamo sotto pressione. Se la compagnia navale organizza i voli di rimpatrio, con il via libera dei paese di destinazione, siamo disponibili a organizzare i cordoni sanitari. Altro non possiamo fare».