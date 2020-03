Nonna Giovanna, a 84 anni star di TikTok: «Il virus da me non viene: se mi vede si spaventa e scappa»

virus da me non ci viene. Se mi vede si spaventa e scappa, dovrebbe fare troppa fatica a debilitarmi perché io non mi fermo un secondo. Il virus si stancherebbe e direbbe: mannaggia gli sorgitt, fammi andà da qualcuno che un fa nulla a giornate! da me non ci viene. Se mi vede si spaventa e scappa, dovrebbe fare troppa fatica a debilitarmi perché io non mi fermo un secondo. Il virus si stancherebbe e direbbe: mannaggia gli sorgitt, fammi andà da qualcuno che un fa nulla a giornate!

TikTok , continua a fare quello che ha sempre fatto: si sveglia alle 5,30 per dare da mangiare a pulcini e conigli, poi b alla, dal valzer alla tarantella, canta, fa gli scherzi al nipote Nicola, attore comico. Con i suoi sketch in toscano-ciociaro è diventata una nonna influencer.



Il coronavirus ? . Nonna Giovanna, 84 anni, 172mila follower su, continua a fare quello che ha sempre fatto: si sveglia alle 5,30 per dare da mangiare a pulcini e conigli, poi bIl

iù ci pensi, più ti senti male, più ci pensi, più il virus lo fai arrivare. Perché se deve arrivare arriva, inutile pensarci e stare male prima. Lo so che la situazione è seria. Agli anziani dico: fate come me, mangiate, bevete, e non vivete con l'ansia! Io ascolto tutte le orchestre in televisione, poi viene ir mi nipote, lui sona la chitarra, e io canto “quanno mamma t’ha t’ha fatto!”











Nonna Giovanna, 88 anni, conquista TikTok: «Ho 124mila nipoti»



Giovanna Capobianco, nata a Sora, ma da tanti anni a Pisa , vive sola nella sua fattoria. Un vecchietto è andata a trovarla per confidarle le sue paure. , vive sola nella sua fattoria. Un vecchietto è andata a trovarla per confidarle le sue paure.

oh Giovanna, io tutte le sere vado a letto pensando chissà, domani mi sentirò male? Ormai è il mio primo pensiero il virus appena mi sveglio, anche te ci pensi appena ti alzi? Gli ho risposto: ma senti, il mio primo pensiero appena mi sveglio è dare da mangiare ai polli e ai conigli! Un altro mi ha chiesto: ho male allo stomaco, sarà il virus?. E io: No, quella è la roba scaduta che ti fa mangià la tu moglie perché un la vole buttà via!

.

li anziani devono pensare di essere più forti del virus, non devono farsi abbattere. Meglio bere un bel bicchiere di vino. Io c’ho da campà fino a 100 anni. Non bisogna avere paura di morire, vivete. Se il virus arriva? Lo combatterò!

.





