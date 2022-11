Corea del Nord lancia tre missili nel mar del Giappone. Poi minaccia gli Usa e Seul: «Pronti a usare armi nucleari»

La Corea del Nord ha lanciato almeno tre missili balistici a corto raggio (Srbm) nel mar del Giappone, uno dei quali ha volato attraverso il suo confine marittimo de facto con la Corea del Sud. Lo ha riferito il Comando di stato maggiore congiunto in una nota, secondo cui i test sono stati effettuati da un sito all'interno o intorno a Wonsan, città sulla costa orientale, intorno alle 8.51 locali (00.51 in Italia). L'ultima provocazione del Nord è arrivata come apparente protesta per le manovre aeree di cinque giorni su larga scala di Corea del Sud e Stati Uniti che sono iniziate lunedì.

Corea del Sud risponde con tre missili

La Corea del Sud ha lanciato tre «missili aria-superficie di precisione» nelle acque a nord del confine marittimo intercoreano, in risposta ai lanci di missili fatti oggi da Pyongyang. Lo riferiscono i militari di Seul. L'esercito sudcoreano ha affermato di aver lanciato tre missili di precisione in acque «vicino alla Northern Limit Line a una distanza corrispondente all'area» in cui sono finiti quelli testati oggi dal Nord, mai così vicini alle acque territoriali del Sud. Le operazioni, ha aggiunto il Comando di stato maggiore congiunto in una nota, hanno mostrato che Seul intende rispondere «con fermezza contro qualsiasi tipo di provocazione». La risposta è maturata a stretto giro dal pesantissimo giudizio espresso dall'esercito sudcoreano che ha denunciato i lanci del Corea del Nord, tra cui uno definito «intollerabile» e finito in un'area vicina alle acque territoriali del sud per la prima volta dalla divisione della penisola un due parti, avvenuta oltre 70 anni fa. All'inizio della giornata, infatti, il Nord ha lanciato almeno tre missili balistici a corto raggio nel mar del Giappone, di cui uno che partito dall'area di Wonsan ha volato attraverso il confine marittimo de facto con la Corea del Sud, secondo le rilevazioni di Seul.

«I missili nordcoreani, per la prima volta dalla divisione della penisola, sono atterrati vicino alle nostre acque territoriali a sud della Northern Limit Line, con una mossa intollerabile», ha detto il Comando, assicurando che «i nostri militari hanno promesso di rispondere con fermezza alla provocazione». Uno dei tre missili balistici a corto raggio è caduto in mare a 26 chilometri a sud del confine marittimo, in un'area a 57 km a est della città orientale di Sokcho e a 167 km a nord-ovest dell'isola di Ulleung: si è diretto proprio verso l'isola prima di finire nelle internazionali, spingendo le autorità locali a un raro allarme aereo. Le sirene hanno suonato a Ulleung intorno alle 8.55 locali (0.55 in Italia), mandando i residenti a trovare protezione in scantinati e rifugi. L'ultima provocazione del Nord è arrivata mentre Seul e Washington stanno tenendo le manovre congiunte 'Vigilant Storm', coinvolgendo più di 240 aerei nel tentativo di rafforzare la posizione di deterrenza contro le minacce del Nord che potrebbe presto condurre anche il suo settimo test nucleare.

Corea del Nord, minacce nucleari a Usa e Corea del Sud

La Corea del Nord ha minacciato di usare le armi nucleari per far pagare a Usa e Corea del Sud «il prezzo più orribile della storia» qualora dovessero far ricorso alla forza, in un'escalation retorica contro le manovre militari congiunte in corso su larga scala di Washington e Seul. In una nota diffusa nella notte dalla Kcna, Pak Jong-chon, un segretario del Partito dei Lavoratori e stretto collaboratore del leader Kim Jong-un, ha definito le manovre «aggressive e provocatorie». Il Nord, definendo come «avvertimenti» i suoi molteplici lanci di missili, ha preso di mira le manovre partite lunedì che coinvolgono 240 aerei da guerra.