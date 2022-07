Napoli, 15enne accoltellato in strada da uno sconosciuto: è in fin di vita

Accoltellato in strada a Napoli. Gravissimo un ragazzino di 15 anni, che sta lottando tra la vita e la morte. L'episodio di violenza è avvenuto ieri sera in vicoletto II San Giovanni Maggiore, nel centro di Napoli. Il

ragazzo, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, era in compagnia di alcuni suoi amici quando è stato avvicinato da uno sconosciuto. Quest'ultimo, senza alcun motivo apparente, ha colpito il minore, allontandandosi subito dopo. Il ragazzo è stato portato al vicino ospedale Pellegrini dai soccorritori del 118. Sottoposto a un primo intervento chirurgico, è stato poi trasferito all'ospedale del Mare dove è stato nuovamente operato. La prognosi è riservata. Indagano i carabinieri della Compagnia di "Napoli Centro". Il ragazzo ferito abita a Marano di Napoli, comune che dista una manciata di chilometri dal capoluogo.