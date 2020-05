Uccisa, smembrata e chiusa in una valigia: il ritrovamento choc di una 28enne

Ammazzata e fatta a pezzi. Così è stata trovata Phoenix Netts, 28 anni, a Coleford, nel Gloucestershire, nel Regno Unito. Non sono note le cause che abbiano portato alla morte della ragazza, visto che gli esami sul cadavere sono stati inconcludenti, e non si conoscono nemmeno le cause del delitto.

La famiglia della ragazza è sconvolta dall'accaduto, si erano preoccupati dopo aver perso tracce della 28enne ma non avrebbero mai pensato potesse essere morta. La polizia ha trovato il corpo senza vita in una zona poco frequentata e ha fatto subito partire le indagini che hanno portato all'arresto di due sospetti. Gareeca Conita Gordon, 27 anni, e Mahesh Sorathiya, 38 anni, sono stati accusati per l’omicidio: il primo è attualmente in carcere prigione, mentre il tribunale ha concesso la cauzione condizionale.

A segnalare la presenza di due valigie sospette sono stati dei passanti. Una volta sul luogo gli agenti hanno verificato il contenuto e hanno trovato la ragazza smembrata. Sulla storia ci sono ancora molti punti oscuri, per questo le autorità hanno chiesto a chiunque sappia qualcosa di entrare in contatto con loro, come riporta anche il Daily Mail.

