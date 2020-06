Mutande “imbottite” di cocaina: scoperto dai carabinieri per un gonfiore nei jeans

Ultimo aggiornamento: 21 Giugno, 15:27

I militari della Stazione Carabinieri di Laives con un etto e mezzo circa di cocaina negli slip. Nel corso di un normale servizio esterno, i Carabinieri hanno notato un giovane fermo, da solo, vicino alla fermata dell'autobus in via Kennedy.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:I militari lo hanno avvicinato per informarlo che dopo le 23 avrebbe dovuto attendere a lungo l'arrivo di un mezzo pubblico, il giovane, dall'aspetto di uno studente universitario fuori sede, ha risposto che stava aspettando l'autobus per andare a Merano dalla sorella che doveva partorire. Insospettiti dalla strana risposta, i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo.Dall'analisi del documento d'identità non risultava nulla di grave relativamente ai precedenti di polizia del giovane. I due carabinieri stavano quasi per andarsene quando uno di essi ha notato una. Sospettando a questo punto che il giovane nascondesse qualcosa lo hanno perquisito e neglidel peso di etto e mezzo di cocaina di ottima qualità. Il giovane è stato arrestato ed è risultato essere un ventisettenne residente in provincia di Salerno con qualche precedente di polizia. Il giovane è stato portato al carcere di Bolzano ed il giudice ha poi disposto i domiciliari.