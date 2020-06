Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero, gravissimo un ragazzo di 19 anni. Quasi illeso l'amico

OSTRA VETERE - Ha perso il controllo delle sua utilitaria e si è schiantato contro una grossa quercia sul margine della strada. Un ragazzo di 19 anni (D.B. le sue iniziali) è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette per un incidente avvenuto alle 6 e 30 di questa mattina sulla strada provinciale 20, tra Ostra Vetere e Corinaldo. Il ragazzo, in compagnia di un amico, stava percorrendo una discesa in contrada Burello e all’uscita da una curva ha sbandato finendo contro la quercia con la sua Opel Agila. I due ragazzi, che abitano in zona, sono riusciti a uscire da soli dall’auto, ma mentre il primo ha riportato solo qualche contusione, il conducente è crollato a terra dopo pochi passi, anche se non ha perso del tutto conoscenza. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in eliambulanza a Torrette in codice rosso, per un politrauma. Sul posto anche i vigili del fuoco di Senigallia e la Polstrada di Senigallia, che ha effettuato i rilievi sulla dinamica dell’incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA