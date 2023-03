Xi Jinping rieletto presidente della Cina per la terza volta: solo Mao Tse-tung ha governato più di lui. Al Congresso 2.952 voti favorevoli su 2.952

Terzo mandato per Xi Jinping: il Congresso nazionale del popolo della Cina, come previsto, lo ha rieletto presidente per altri 5 anni dandogli il via libera per i suoi piani legati alla più grande riorganizzazione del governo degli ultimi anni. Come ampiamente pronosticato, i 2.952 delegati hanno votato all'unanimità a favore di un ulteriore mandato di cinque anni per Xi durante la riunione annuale del Congresso a Pechino.

Nessuno, al termine di questi 15 anni, sarà stato leader della Cina per un periodo più lungo a parte Mao Tse-tung che ebbe il potere dal 1949 al 1976.

Il leader del Paese Xi, 69 anni, era stato indicato come presidente dal congresso del Partito Comunista a ottobre, consolidando il suo potere. È stato anche confermato presidente della Commissione militare centrale e resterà quindi comandante in capo dell'Esercito popolare di liberazione.

Dopo il voto, Xi ha prestato giuramento tra grandi applausi. Han Zheng è stato eletto vice presidente.

Putin il primo a congratularsi

Il Presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con Xi Jinping per la sua rielezione a presidente della Repubblica popolare cinese. Lo riporta la Tass. Putin si è detto fiducioso che insieme al leader cinese sarà in grado di incrementare la cooperazione bilaterale: «Sono fiducioso che, lavorando insieme, garantiremo l'ulteriore crescita della fruttuosa cooperazione russo-cinese in vari campi», ha affermato il presidente russo. Egli ha sottolineato che la Russia apprezza molto il contributo personale di Xi Jinping «al rafforzamento delle relazioni di cooperazione globale e di interazione strategica» tra Mosca e Pechino.