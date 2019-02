Lo scherzo finisce male: operaio 34enne travolto da un muletto, resta invalido

di Roberto Ortolan

CASIER - Lo scherzo sul luogo di lavoro finisce nel peggiore dei modi: operaio 34enne viene travolto da un muletto di svariate tonnellate che, passandogli sopra il piede sinistro, gli sbriciola l'arto, causandogli lesioni che, inizialmente fanno temere sia necessaria l'amputazione. I medici, con 15 interventi chirurgici in tre anni, riescono però a salvagli il piede, che non ritrova la funzionalità tanto che l'Inail, riconosciuta un'invalidità permanente del 36 per cento, gli eroga una pensione di 316 euro al mese. È questo, in estrema sintesi, il caso al centro del procedimento penale nel quale, e, rispettivamente, legale rappresentante e dipendente della ditta la Cattolica Soc. Coop arl, di Rubano, ma con sede staccata a Dosson di Casier, sono accusati di lesioni colpose. Per colpa generica e violazione della legge sulle prevenzione