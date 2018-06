La psicosi della Jaguar che rapisce i bimbi: scatta l'allarme in 5 comuni

di Valentina Dal Zilio

CASIER - «Poco fa è stataunacon a bordo un uomo di mezza età e una ragazza di colore sulla trentina, che hanno scattato dellea dueche giravano in bici al parchetto di via Piave, sembra che non sia il primo episodio». È iniziata con questodiventato subitosulaper unche ieri ha agitato genitori e insegnanti di mezza provincia. Decine di chiamate ai carabinieri, centinaia di condivisioni di messaggi in chat e sul web e moniti delle maestre «a controllare i figli all'uscita dalla scuola». Così, i carabinieri non hanno fatto nemmeno in tempo ad avviare i primi accertamenti che, nel tempo di qualche clic, l'allarme aveva raggiunto le famiglie e le scuole di almeno cinque comuni:Il post condiviso centinaia di volte sul web. «Hanno tentato di rapire il figlio di 6 anni a un amico - scrive una mamma in un gruppo di genitori -. Un uomo brizzolato sulla cinquantina e una donna di colore più giovane si sono avvicinati al bimbo che correva in bici al parco, l'hanno afferrato x il braccio e gli hanno scattato una foto. Non l'hanno caricato in macchina (una Jaguar nera) solo perché è intervenuta subito la mamma di un altro bambino e subito dopo il padre». E sulle chat private fioccano scambi con allarmi e timori. «Non porto il bambino all'asilo domani». «Ma che sia vero?». «Ma saranno pedofili?». «Forse zingari».in qualche modo. «Avviso urgente, non è una bufala. Ieri hanno tentato di rapire un bambino di 6 anni in bicicletta al parco a Preganziol. Poi hanno provato anche alla scuola dell'infanzia di Casier. Chiedo a tutti la collaborazione in entrata e in uscita sia dalla materna che dal nido. Chiudete il cancello e abbiate un occhio vigile non solo sui vostri bambini. Grazie. La Direttrice».