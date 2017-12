Guarda il derby in tv con gli amici, Marco si accascia e muore

di Filippo De Gaspari

Stroncato da un malore in casa all'età di 54 anni, mentre guardava con degli amici la partita di Coppa Italia tra Milan e Inter. Se n'è andato così mercoledì sera,, in un momento di festa mentre si angosciava per le sorti della sua squadra del cuore insieme agli amici, durante un partita di pallone in televisione.La tragedia si è consumata nella zona industriale di via Villatega a Salzano, dove Berton, residente ufficialmente a Casier, aveva il domicilio, in un'abitazione dietro il magazzino dove aveva fissato la propria attività. Durante l'intervallo della partita , Berton si è sentito poco bene e ne ha approfittato per andare al bagno. Lì si è consumato il dramma. Gli amici lo attendevano in sala, ma Berton non ci è mai tornato. Ma anche l'intervento dei sanitari non è servito a nulla: al loro arrivo per l'uomo non c'era già più nulla da fare.A Casier, Berton, 54 anni compiuti da poco, viveva in via Vecellio, ma la sua vita è iniziata e finita nel Veneziano: nato a Mirano e morto a Salzano, con gli amici, nel magazzino dove lavorava.