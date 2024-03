Caro voli, sconti ai siciliani per tutti gli aeroporti d'Italia: «Fino al 50% per alcune categorie prioritarie»

Ottima notizia per i Siciliani: dal 15 marzo al 31 dicembre 2024 tutti i residenti della regione Sicilia potranno viaggiare verso qualsiasi aeroporto d'Italia con uno sconto del 25% sui biglietti aerei. Ad annuncialo è il presidente della Regione, Renato Schifani, in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. Alcune categorie considerate “prioritarie” avranno un ulteriore 25% di sconto, caricando i biglietti in un'apposita piattaforma. L'iniziativa era già in corso dall'inizio dell'anno per gli aeroporti di Milano e Roma, mentre ora grazie a questo provvedimento viene estesa a tutte le altre tratte.

Le «categorie prioritarie»

Da domani (15 marzo) gli sconti aerei raggiungeranno il 50% per alcune categorie speciali, ovvero gli studenti, gli invalidi e coloro che hanno un reddito basso. L'annuncio è del Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani: «È previsto un rimborso del 25% sul costo del biglietto aereo fino a un massimo di 75 euro e un rimborso del 50% per le categorie prioritarie fino a 150 euro. Lo facciamo a poche settimane da Pasqua per potere permettere ai siciliani di poter raggiungere i propri cari».