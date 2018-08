Camion fermato al casello: l'autista â€‹era già ubriaco alle 9 di mattina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Il 30 agosto, intorno alle nove, al casello di Treviso Nord della A27, una pattuglia del Distaccamento di Vittorio Veneto hacomposto da trattore stradale e semirimorchio che teneva un’. Il conducente,o, appariva immediatamenteagli operatori che riscontravano subito unprovenire dalla cabina del camion e poi dallo stesso conducente.Sottoposto ad accertamento alcolemico gli agenti hanno scoperto che l'uomo aveva, alla prima prova, un tasso di alcol nel sangue di ben 1,44 g/l e, alla seconda prova, addirittura di 1,54 g/l, il cui valore in netto aumento in poco tempo, come noto, evidenzia una. Il 46enne è stato. L'uomo era già incorso nel 2009 e nel 2012 in sanzioni penali per guida in stato di ebrezza (quindi con tassi alcolemici superiori a 0,8 g/l). Il conducente rischia ora sanzioni penali fino a 9 mesi di arresto e 5.000 euro di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida (immediatamente ritirata dagli operatori) per 1 anno.Il mezzo pesante, carico con oltre 30 tonnellate di merce di vario, trasportato per conto di una, era destinato a Bergamo.