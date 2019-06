Caldo? Andate al centro commerciale: polemica sul "consiglio" del sindaco

di Elena Filini

ZERO BRANCO - Emergenza caldo?. E ladelfa subito discutere. «Gli altri negozi o attività commerciali del paese avranno il riscaldamento acceso?» si chiede con una punta di polemica il leader dell'opposizione Elisabetta Bortoletto. Ecco il vademecum firmato dal neosindacoSe nelle ore più calde non si ha la possibilità di rinfrescare l'ambiente domestico, recarsi nei luoghi dotati di aria condizionata come il centro commerciale Zero Center. Così il centrodestra polemizza con la Giunta. «La nuova amministrazione Durighetto, nel fornire i consigli per affrontare l'emergenza caldo, suggerisce di