Ragazzo cacciato dalla palestra: «Una donna mi ha detto che la stavo fissando, ma sono cieco»

Cacciato dalla palestra perché stava fissando una ragazza: è la disavventura capitata a Toby Addison. Il 21enne, tuttavia, è cieco e ha voluto condividere sui social quell'episodio che l'ha visto, suo maglrado, protagonista, fatto a dir poco sconcertante.

Il giovane ha raccontato di essere stato cacciato da una palestra per aver fissato "inquietantemente" una giovane donna. Toby, che spesso condivide la sua vita da cieco sul suo account TikTok, ha detto che si stava allenando tranquillamente quando ha sentito una donna urlare: «Ti piace la vista, eh?».

«Ovviamente non avevo idea dove il mio sguardo fosse fissato per tutto il tempo degli allenamenti», ha detto il 21enne. «Stavo solo guardando davanti a me e sfortunatamente c'era una donna che faceva degli esercizi».

Toby, studente di psicologia e consulenza, è rimasto scioccato quando si è reso conto che la ragazza era venuta a rimproverarlo. «Perché continui a fissarmi?. Basta, sei inquietante», si è sentito dire il giovane. Addison, che aveva il suo bastone ripiegato nelle vicinanze, le ha detto subito che era cieco, ma lei avrebbe risposto «non è vero, non hai nulla».

UK Footballer Toby Addison, 21 a blind man has spoken about how he was told to leave a gym after a woman falsley accused him of staring at her, the awkward incident which happened when he was just 17 was shared recently on Happy Hour Podcast https://t.co/JHXhTAPPHd